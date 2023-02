Coppia di pensionati con marijuana e hashish in auto: arrestata

Una coppia di pensionati è stata arrestata dai carabinieri della Compagnia di Carini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermati a bordo della loro auto mentre percorrevano la S.S. 113, i militari si sono insospettiti per il forte odore di marijuana e ad una perquisizione hanno trovato, nascosti sui sedili posteriori con alcune coperte, quasi mezzo chilo di hashish e circa 200 grammi di marijuana, nonché più di 1.200 euro in banconote di vario taglio. Per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari.

