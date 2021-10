Corri Catania: lunedì a Palazzo degli Elefanti la presentazione dell'edizione 2021

Dopo la sospensione dello scorso anno a causa della pandemia, torna Corri Catania, la corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti che è in programma domenica 10 ottobre. Corri Catania 2021 sarà presentata lunedì 4 ottobre, alle ore 10.30 nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti. Alla conferenza stampa interverranno il Sindaco Salvo Pogliese affiancato dall’ Assessore allo Sport, Sergio Parisi e da altri componenti della Giunta Comunale; Stefano Principato, presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Catania, che quest’anno riceverà il dono di Corri Catania; il dott. Pino Liberti, Commissario per l’Emergenza Covid Area Metropolitana di Catania; la prof.ssa Vania Patanè, Prorettrice dell’Università degli Studi di Catania, oltre agli organizzatori dell’Asd CorriCatania. Presenti all'incontro anche i rappresentanti delle tante realtà civili, militari e sportive che hanno “sposato” il progetto.

Nel corso della presentazione saranno svelati i dettagli di Corri Catania 2021 che si svolgerà con una nuova formula e nel pieno rispetto delle linee guida vigenti in materia di COVID-19. Domenica 10 ottobre non ci sarà, infatti, un percorso predefinito né una partenza collettiva ma la corsa/camminata si svolgerà in forma libera, autonoma e diffusa. Saranno, inoltre, illustrate le attività in programma nelle due “Aree Corri Catania” che saranno allestite in piazza Università (da venerdì 8 a domenica 10 ottobre) e in piazza Nettuno al Lungomare (sabato 9 e domenica 10 ottobre) per favorire la raccolta fondi e portare a termine con successo il progetto “Tutti a Bordo”.

“TUTTI A BORDO”, IL PROGETTO SOLIDALE DELLA 13^ EDIZIONE. La solidarietà rimane il caposaldo di Corri Catania. Quest’anno, il progetto sostenuto dalla 13^ edizione è “Tutti a Bordo” che ha come obiettivo quello di promuovere la raccolta fondi - attraverso la distribuzione del kit con maglietta, borsa e pettorale numerato con un contributo di 4 euro - a favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Catania e contribuire all’acquisto di un pulmino attrezzato destinato al trasporto delle persone diversamente abili per lo svolgimento di attività sportive.

UNITA’ MOBILE VACCINALE IN PIAZZA UNIVERSITA’ IN OCCASIONE DI CORRI CATANIA. In occasione di Corri Catania è in programma un’importante iniziativa grazie all’Unità Mobile messa a disposizione dalla Struttura Commissariale per l’Emergenza Covid, diretta dal Commissario Pino Liberti, con la collaborazione della Croce Rossa di Catania. Il camper, con medici e informatici, sarà presente sabato 9 e domenica 10 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18, nell’area Corri Catania allestita in piazza Università, per le somministrazioni dei vaccini a quanti sceglieranno di immunizzarsi in occasione dell’evento. L’iniziativa, che vuol essere un segnale di speranza e un opportunità ulteriore offerta a chi non è ancora vaccinato, rientra nell’attività dei vaccini di prossimità voluta dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA