Corruzione a Catania: gli indagati sono dieci, il pm aveva chiesto i domiciliari per otto

Sono dieci complessivamente gli indagati nell’inchiesta della Procura di Catania sfociata negli arresti domiciliari, per corruzione, della candidata alle Regionali in Sicilia per FdI, ed ex assessore comunale alla Cultura, Barbara Mirabella, e all’interdizione per dodici mesi per l’ex rettore Francesco Basile dal ruolo di direttore dell’Uoc della Clinica Chirurgica del Policlinico e per l’imprenditore Giovanni Trovato dall’esercitare la sua attività nel settore delle forniture ospedaliere. Per otto di loro, sette medici e un imprenditore, il pm Fabio Regolo aveva chiesto gli arresti domiciliari, che il Gip Sebastiano Fabio Di Giacomo Barbagallo ha disposto soltanto per Barbara Mirabella. Rigettata anche la richiesta di interdizione per due imprenditori del settore sanità.



