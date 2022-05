Corsa clandestina di scooter allo Zen: giovane in grave condizioni dopo un incidente

Un giovane di 21 anni è ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia, a Palermo, a causa delle ferite riportate in un grave incidente tra due scooter avvenuto la scorsa notte in via Sandro Pertini, nel quartiere Zen del capoluogo siciliano.

Pare che il giovane, senza casco, stesse gareggiando con un diciottenne in una corsa clandestina. Entrambi sono finiti all’ospedale, ma le condizioni più gravi sono quelle del ventunenne. In base a una prima ricostruzione dell’infortunistica della polizia municipale, i due scooter correvano affiancati e per una manovra errata si sono scontrati. I mezzi sono stati immediatamente spostati e quando sono arrivati i vigili urbani non c'erano più. Per fare luce su quanto avvenuto in via Pertini sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Solo le telecamere diranno cosa è avvenuto.



