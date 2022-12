Così la Sicilia sta diventando sempre più calda: ecco di quanto nel tuo comune

Uno degli effetti più nocivi della presenza umana sulla terra è il riscaldamento dell’atmosfera. Questo avviene in particolare attraverso una serie di attività come la produzione e il consumo di energia, ma anche l’agricoltura e i processi industriali, che causano l’emissione di sostanze inquinanti nell’aria e l’accumulo di calore.

L’aumento delle temperature poi a sua volta altera gli equilibri naturali, rendendo gli ecosistemi fragili e sconvolgendo i ritmi di chi li abita. Minando così anche la biodiversità. Contenere l’aumento delle temperature è infatti uno degli obiettivi cruciali della strategia climatica europea e globale.

Ci sono diversi modi con cui si può quantificare il riscaldamento globale e la "misura" è stata una delle ricerche di Openpolis. Gli istituti di ricerca sul clima individuano anche dei valori di riferimento (di lungo o medio periodo) per vedere quanto è cambiata la temperatura media nel tempo.

Grazie ai dati dell’Osservatorio Balcani Caucaso (Obct), che insieme allo European data journalism network (Edjnet) ha elaborato una piattaforma a livello europeo su questo fenomeno, è possibile analizzare quanto le temperature medie sono aumentate nei comuni italiani rispetto agli anni ’60.

L’aumento ha interessato tutti i comuni della penisola per cui sono disponibili i dati. L’incremento in media è stato pari a 2,2 gradi centigradi. In molti casi l’aumento è stato decisamente più marcato. Mentre in 4.558 comuni (la fascia più ampia) l’incremento si è attestato tra i 2 e i 3 °C, e in 2.536 tra 1 e 2 °C. In 131 casi l’aumento è stato inferiore al grado, ma in nessun comune la temperatura si è abbassata, né si è mantenuta invariata. A livello europeo, secondo i rilevamenti di Obct e Edjnet, solo 73 degli oltre 100mila comuni d’Europa hanno registrato un calo. E si tratta sempre di cifre molto contenute.

In Sicilia i dati dicono che a Catania nel decennio tra il 1961 e il 1970 la temperatura media era stata di 17,07 °C, mentre nel decennio 2009-2018 è stata di 18,06 °C con una variazione di +0,99 °C; a Palermo si è passati dai 16,78 °C ai 18,43 °C attuali con una variazione di + 1,65 °C: a Messina (il comune più surriscaldato della Sicilia) dai 15,61 °C ai 19,00 °C con una variazione di +3,39 °C. In generale in Sicilia gli aumenti più significativi si sono verificati nelle aree centrali dell’isola.

Scopri qui di quanto è aumentata la temperatura nel tuo Comune. I dati si riferiscono alla differenza tra la temperatura media relativa al periodo 1961-1970 e quella del periodo 2009-2018, in gradi centigradi. Si tratta di una elaborazione Openpolis su dati Obct (consultati: martedì 13 dicembre 2022)

