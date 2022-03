Costumi e giocattoli di Carnevale non regolari: 131.700 articoli sequestrati

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Messina e provincia 131.700 giocattoli di carnevale ed altri articoli privi dei requisiti minimi di sicurezza. Eseguiti 14 interventi a Messina nel corso dei quali sono state contestate violazioni amministrative nei confronti di altrettanti, titolari di esercizi commerciali. Nel dettaglio, i finanzieri hanno sequestrato 125.000 articoli carnascialeschi (maschere, costumi, palloncini e gadget), non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in quanto privi della marcatura CE. Le Fiamme Gialle a Taormina, nel corso di un altro controllo, hanno sequestrato 300 prodotti di carnevale anche questi privi dei prescritti requisiti di sicurezza. Analogamente, sulla fascia tirrenica, sequestrati oltre 6.400 prodotti, tra articoli di carnevale prodotti per la cura della persona, articoli di cancelleria e utensili per la cucina.



