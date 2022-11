Da un lato i migranti e dall'altro i turisti, “ingorgo” al porto di Catania: crocieristi trasferiti a Palermo

Sbarco nel porto di Catania, ma non sono migranti che scendono da nave Amedea, bensì turisti opsiti di una nave da crociera. La nave è ormeggiata in un molo "parallelo", ma separato da strutture ricettive, al 10, dove è attraccata la Geo Barents dove ci sono 212 persone soccorsi da Medici senza frontiere in mare, ma che non possono scendere.

Il contrasto nel piazzale antistante è di forte impatto. Anche perché nella stessa area si trovano i turisti di una nave da crociera della Costa che sarebbe dovuta salpare da Catania. L’imbarcazione è stata "dirottata" per motivi di spazio nel porto di Palermo, dove i croceristi che sarebbero dovuti partire da Catania vengono trasferiti con dei pullman.

