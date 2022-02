Danni e furto nel liceo Cassarà di Palermo

«La notizia che questa notte il liceo linguistico "Ninni Cassarà" è stato vittima dell’ennesimo episodio di effrazione, vandalismo e furto, ci riempie di sdegno e di amarezza. In un momento così delicato per le scuole, che vede i dirigenti e tutta la comunità scolastica impegnati sul fronte dell’emergenza pandemica con un enorme carico di responsabilità e lavoro, si aggiunge una violenza così pesante e reiterata che desta certamente inquietudine e sconforto. Il liceo Cassarà è presidio di cittadinanza che va tutelato e valorizzato da parte delle istituzioni, la cui presenza va fatta sentire concretamente anche nel territorio in cui insiste la scuola». Lo dice Valentina Chinnici, capogruppo al Comune di Avanti Insieme.



