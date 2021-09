Danni a saracinesca e alla targa di uno studio medico: denunciato un pensionato

Un pensionato di Castrofilippo (Ag) è stato denunciato alla Procura di Agrigento per il danneggiamento della saracinesca dell’ingresso dello studio e per aver imbrattato la targa oraria e la cassetta postale dell’ambulatorio di un medico di 64 anni. A chiamare i carabinieri, nei giorni scorsi, era stato il dottore che arrivando all’ambulatorio ha trovato una croce realizzata con vernice spray di colore nero, segnalando di non avere alcun sospetto sull'autore e non ritenendo che l’accaduto fosse riconducibile alla attività di Medicina generale. I carabinieri di Castrofilippo e della compagnia di Canicattì hanno raccolto indizi che hanno portato al pensionato, vicino di casa della vittima. E’ scattata la perquisizione durante la quale i militari hanno trovato e sequestrato «elementi inequivocabili». Il gesto - secondo quanto reso noto dai carabinieri - pare possa essere attribuito a cattivi rapporti di vicinato.



