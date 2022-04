Daspo per tre calciatori del Biancavilla per aggressione a direttori di gara

Il Questore di Catania ha emesso il Daspo di un anno nei confronti di tre calciatori del Biancavilla e di addetto al servizio d’ordine del locale stadio per l’aggressione, il 5 marzo scorso, a due direttori di gara della partita con Viagrande. Secondo la ricostruzione della polizia i tre giocatori «al termine dell’incontro partecipavano attivamente all’aggressione, unitamente ad altre persone, ai danni dei predetti direttori di gara i quali erano costretti a barricarsi all’interno degli spogliatoi sino all’arrivo delle forze dell’ordine». All’addetto al servizio d’ordine è contestato che «non soltanto insultava e minacciava i due direttori di gara al termine dell’incontro, ma veniva anche meno al suo dovere non intervenendo per evitarne l’aggressione».

Il Daspo riguarda la partita Città di Biancavilla-Viagrande di calcio a 5, valevole per il campionato Figc Serie C1 Regionale. A tutti e quattro è stato inibito, per la durata di 1 anno, l’accesso a tutti gli impianti sportivi dove si disputeranno incontri di calcio e calcio a 5 che verranno disputate in Italia e negli altri Paesi dell’Unione Europea.



