Desaparecidos, indagato dalla Procura di Roma il torturatore argentino che si è rifugiato in Sicilia

La Procura di Roma ha aperto una indagine a carico di Carlos Malatto, cittadino italiano e tenente colonnello dell’esercito argentino, accusato di omicidio per la morte di otto persone nell’ambito del Piano Condor, l'azione delle giunte militari del Sudamerica contro gli oppositori politici messa in atto alla fine degli anni '70. Malatto vive attualmente in Sicilia, a Portrorosa in un lussuoso residence.

Oggi il segretario di Stato per i diritti umani dell’Argentina, Horacio Pietragalla Corti, ha depositato a piazzale Clodio una denuncia in cui si chiede ai magistrati di indagare su altri trenta casi (morti o spariti) avvenute a San Juan in Argentina tra il 1976 e 1977. Da qui l'apertura dell'indagine e l'iscrizione di Malatto nel registro degli indagati.

In Argentina la galera era vicina per il colonnello Carlos Malatto, noto come il torturatore del RIM22, il reggimento di montagna, e quando nel 2011 si rese conto che stava per finire sotto processo, ottenne un passaporto italiano, sebbene fosse già indagato per l'omicidio di almeno 15 persone, e attraversò la cordigliera. Prima tappa Cile, con il quale l'Argentina non ha un trattato di estradizione - come invece con il Brasile - e poi Italia d qui in Sicilia, dove fino a oggi ha vissuto tranquillamente. Fino ad alcuni anni fa in Italia ancora non era stato tipizzato il reato di tortura e sparizione forzata di persone. Oggi però quel reato esiste e la richiesta di estradizione e di processo può essere portata avanti.

