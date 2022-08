Detenuto tenta di impiccarsi al Pagliarelli: salvato da guardie carcerarie

Un detenuto ha cercato di togliersi la vita nel carcere di Palermo. Lo hanno trovato gli agenti della polizia penitenziaria con un lenzuolo attorno al collo in cella nel carcere Pagliarelli. Il detenuto, 29 anni, accusato di rapina, è ancora in vita grazie all’intervento degli agenti e dei medici in servizio al penitenziario. Una volta stabilizzato è stato trasferito all’ospedale Civico dove si trova ricoverato. La prognosi è riservata. Il recluso non aveva alcuna prescrizione e non aveva mai manifestato intenzioni suicide.

