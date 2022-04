Diciassettenne cade dalla scogliera di Riviera di Dionisio: recuperato con un elicottero

Un elicottero AW 139 "Drago 142" - in servizio presso il Reparto Volo VVF Sicilia - è intervenuto nella tarda mattinata di oggi per recuperare un 17enne ragazzo caduto dalla scogliera di Riviera di Dionisio il Grande. Gli elisoccoritori hanno raggiunto l''infortunato e dopo averlo messo in sicurezza lo hanno issato a bordo con l'ausilio del verricello. Il ragazzo è stato trasportato nella limitrofa piazzola elicotteri e affidato alle cure dei sanitari. Sul posto anche personale dei Vigili del fuoco del comando di Siracusa e Capitaneria di Porto.

