Diportisti in difficoltà salvati dai vigili del fuoco a Capo Gallo

Una barca di cinque metri è stata soccorsa la scorsa notte a Palermo dalla squadra nautica dei vigili del fuoco. L’imbarcazione è rimasta in balia delle onde e imbarcava acqua a cinque miglia da Capo Gallo, nella zona di Capo Faro. I diportisti hanno lanciato i razzi per chiedere soccorso, poi hanno chiamato i vigili del fuoco. I pompieri a bordo di un gommone sono riusciti a raggiungere l'imbarcazione e mettere in salvo i diportisti e trainare il natante fino al porticciolo di Mondello. L’allarme era stato lanciato alle 22 le operazioni si sono concluse circa tre ore dopo.



