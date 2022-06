Dirigenti della Regione Sicilia condannati per danno erariale

I giudici della corte dei conti in sede giurisdizionale, presieduta da Giuseppa Maneggio, hanno condannato quattro dirigenti regionali del dipartimento dell’Energia a risarcire la Regione Siciliana per circa 3 milioni e 200 mila euro per danno erariale. La procura regionale contabile, dopo le indagini del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo, aveva citato in giudizio Francesco Sucato, Vincenzo Iuculano e Antonella Natoli, tutti dirigenti del Dipartimento regionale dell’Energia tra l’anno 2014 e l’anno 2016,e Silvio Piombino funzionario dello stesso Dipartimento.

Pubblicità

Secondo le indagini dei finanzieri è stato riscontrato un presunto danno erariale a carico dell’amministrazione regionale di 3 milioni e 621 mila euro che sarebbe stato provocato dal mancato controllo di molteplici procedure di pignoramento eseguite da ex dipendenti della società Multiservizi Spa ai danni del bilancio Regionale. In sintesi, posta in liquidazione, la società Multiservizi non erogava il Tfr ai propri ex dipendenti, i quali, del resto, venivano riassorbiti nella neocostituita Sas Spa.

I lavoratori, potendo così vantare un credito nei confronti della multiservizi, attivavano procedure di pignoramento presso l’amministrazione, aggredendo il bilancio regionale. Tale tipo di procedura si rendeva possibile in quanto a sua volta la società Multiservizi era creditrice nei confronti della Regione siciliana per somme derivanti da un contratto di servizio di 5 milioni e 250 mila euro. «Sulle molteplici procedure di pignoramento - secondo le indagini - non sarebbe intervenuta alcuna concreta ed efficace azione di monitoraggio, verifica e contrasto da parte degli uffici regionali e ciò ha comportato un ingiustificato esborso da parte dell’amministrazione regionale per somme molto al di sopra dell’originario credito». I giudici della Corte dei conti confermando l’impianto della procura hanno condannato Francesco Sucato, dirigente dell’area affari legali e contenzioso del dipartimento regionale, a pagare 1.774.566 euro, Silvio Piombino, funzionario direttivo dello stesso dipartimento, 253.509, Vincenzo Iuculano e Antonella Natoli dirigenti dell’Area 1 Affari generali a 543.234 euro ciascuno.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA