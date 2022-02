Dl Sostegni, i bus turistici bloccano Palermo

Oltre 100 bus turistici di imprese di noleggio private stamane hanno occupato piazza Indipendenza, a Palermo. Dall’8 febbraio in tutta Italia si susseguono manifestazioni contro le misure del governo Draghi contenute nel dl Sostegni Ter che «ignora totalmente la categoria - si legge in una nota delle imprese -. Le ditte di noleggio bus il 22 febbraio del 2020, a causa dello scoppio della pandemia, furono fermate per prime rispetto al resto delle imprese italiane e sono state sempre ignorate dal governo centrale».

Ad aumentare la rabbia dei manifestanti, oltre ai mancati ristori, adesso c'è anche il caro gasolio insostenibile per chi da 2 anni ha lavorato solo nei mesi di luglio e agosto.dall’8 febbraio in tutta Italia stanno manifestando il loro totale dissenso alle misure intraprese dal governo Draghi nel dl Sostegni Ter che «ignora totalmente la categoria», si legge in una nota.

Pubblicità



Le ditte di noleggio bus il 22 febbraio del 2020, a causa dello scoppio della pandemia, «furono fermate per prime rispetto al resto delle imprese italiane e sono state sempre ignorate dal governo centrale». Ad aumentare la rabbia dei manifestanti, oltre ai mancati ristori, adesso c'è anche il caro gasolio insostenibile per chi da 2 anni ha lavorato solo nei mesi di luglio e agosto.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA