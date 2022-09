Dodicenne travolta da un'auto sul ciglio della strada: è in gravi condizioni

Una ragazzina di 12 anni è stata investita da un’auto in via Apuzzo e Falcetta, ad Alcamo (Tp), mentre si trovava sul ciglio della strada in compagnia di due amichette. Il giovane conducente di una Opel Corsa, dice la polizia municipale, abbagliato dal sole non l’ha vista. Le condizioni della dodicenne sono state definite critiche. Un’ambulanza del 118 l’ha condotta all’elisoccorso che ha trasferito la paziente all’ospedale Civico di Palermo, dove è intubata. L’automobilista, un ventenne, sarà sottoposto all’alcoltest e al drugtest.



