Una donna è morta nell’incendio della propria abitazione in piazza Marina di Sferracavallo a Palermo. L’incendio è divampato per cause da accertare. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Dentro l'appartamento è stata trovata la donna deceduta. Sul posto sono andati gli agenti di polizia e il medico legale.



