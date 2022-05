Dopo l'Etna si risveglia anche lo Stromboli: forte esplosione avvertita da isolani e turisti

L'Etna chiama e lo Stromboli risponde. Ancora una volta, come tante altre nel passato, i due giganti di fuoco siciliani eruttano in coro. Dopo il risveglio di ieri sera del vulcano attivo più alto d'Europa, una forte esplosione dello Stromboli, nelle Eolie è stata avvertita oggi pomeriggio dagli isolani e dai turisti che sono in vacanza sull'isola. La ripresa dell’attività stromboliana viene segnalata anche dall’Ingv di Catania che in una nota segnala «una sequenza di esplosioni di intensità maggiore rispetto all’ordinario da varie bocche dell’area centro-meridionale della terrazza craterica».

Gli esperti hanno sempre ribadito come l'attività dei due vulcani sia distinta e i due sistemi di risalita magmatica non siano collegati fra loro, eppure sovente i due principali vulcani siciliani si fanno dentiere all'unisono.

«L'attività dello Stromboli - precisa l’lstituto nazionale di geofisica e vulcanologia - ha prodotto una significativa emissione di materiale piroclastico grossolano che ha ricoperto abbondantemente la terrazza craterica e ha raggiunto anche Pizzo. La nube di cenere prodotta si è diretta verso i quadranti meridionali».

Attualmente sul cratere la scalata è autorizzata fino a 400 metri d’altezza. A Stromboli da alcuni giorni è presente una troupe che sta girando la serie televisiva sulla Protezione civile con la presenza di Ambra Angiolini.





