Droga e soldi trovati in casa di un 34enne a Picanello: un arresto

Carabinieri del nucleo Operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 34enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliari in un’abitazione nel rione Picanello in uso all’uomo, militari dell’Arma hanno trovato, in un ripostiglio, un borsone con cinque buste di cellophane trasparente contenenti 406 grammi di marjuana. Altri sette grammi della stessa droga sono stati sequestrati in cucina, assieme a una bilancia digitale e materiale idoneo per confezionare 'dosì.

Nella stanza da letto sono stati trovati 1.580 euro, che sono stati sequestrati perché ritenuti provento dello spaccio. Secondo una stima dei carabinieri dalla marijuana sequestrata si sarebbero potute ricavare circa 1.600 dosi per un introito di circa 8.000 euro. Il 34enne è stato posto dai carabinieri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto disponendo per lui l’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.



