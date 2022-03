Droga in auto e a casa: denunciato un taorminese

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo hanno denunciato un 39enne di Taormina in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un sevizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa ed in particolare dello spaccio di droga i militari sono stati impegnati nel controllo di numerose persone nel comune di Castiglione di Sicilia. Tra gli altri, è stato controllato il 39enne mentre a bordo della sua autovettura era in transito nella frazione Verzella ed a seguito di ispezione veicolare sui sedili posteriori è stato trovato uno zaino al cui interno veniva rinvenuta e sequestrata una busta di tabacco con dentro della marijuana oltre a 5 sigarette contenenti la medesima sostanza stupefacente. I carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione anche presso il domicilio dell’uomo dove sono stati sequestrati ulteriori 24 grammi di marijuana.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA