Droga nascosta nel capanno degli attrezzi: un arresto a Floridia

I Carabinieri della Tenenza di Floridia nel corso di un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti hanno arrestato, in flagranza, un pregiudicato di 62 anni perché nascondeva mezzo chilogrammo di marijuana. I militari dopo aver perquisito l’abitazione, hanno notato che in giardino vi era un piccolo capanno, usato di solito per la custodia degli attrezzi, chiuso con catenacci e chiavistelli. Dopo averlo perquisito al suo interno è stato rinvenuto un sacco che conteneva mezzo chilo di marijuana. Il proprietario è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari mentre lo stupefacente è stato sequestrato.

