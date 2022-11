Droga nell'asse Calabria-Sicilia, catanese scarcerato

Massimo Greco è uno dei catanesi arrestati, lo scorso ottobre, nell'ambito del blitz antidroga Magma 2. Un'imponente operazione che ha permesso di ricostruire le nuove rotte della droga che dal Brasile, passando per la Svizzera, arriverebbero in Calabria. E da qui lo stupefacente sarebbe rivenduto in Sicilia, in particolare a Messina e Catania.

Nella rete dell'inchiesta della Guardia di Finanza di Reggio Calabria è rimasto incagliato il giarrese Massimo Greco che avrebbe intrattenuto più di un contatto con i narcos calabresi. Lo scorso mese è finito in una cella del carcere di Piazza Lanza a Catania. Ora l'indagato, però, è stato scarcerato. Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha accolto il ricorso del difensore, l'avvocato Michele Pansera, e disposto l'immediata rimessione in libertà di Greco.

