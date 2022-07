Due incidenti mortali a Gela: perdono la vita un 17enne e un 60enne

Un giovane di 17 anni, Rocco Bellia, è morto nella notte a Gela in via Manzoni in seguito ad un incidente stradale. Il diciassettenne era a bordo di una moto Aprilia quando avrebbe perso il controllo della due ruote schiantandosi. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Dietro di lui viaggiava un altro giovane che non avrebbe riportato ferite gravi. Subito dopo l’impatto sono arrivati i soccorritori del 118 e i poliziotti del commissariato di Gela che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Poche ore prima, nella mattinata, un altro incidente mortale si era verificato sulla Gela-Manfria. La vittima, in quel caso, era il sessantaseienne Roberto Tandurella. Anche lui era in sella alla sua moto quando è avvenuto lo scontro con una Opel a ridosso del quartiere Macchitella.

