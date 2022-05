Catania, due pedoni travolti da un'auto all'alba in via Galermo: uno è morto, l'altro è grave

Un morto e un ferito grave. È il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba in via Galermo a Catania. Le vittime sarebbero stati investite mentre attraversavano la strada all'altezza dell'ex ristorante “La Griglia”, all'incrocio con via Sebastiano Catania, ma la ricostruzione della dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli investigatori.

Sul posto sono accorsi due ambulanze, la polizia municipale e i carabinieri, avvertiti dalla chiamata di un cittadino. Il conducente dell'auto che ha travolto i due pedoni, una donna di 38 anni alla guida di una Ford Focus, si è fermata per prestare soccorso. In seguitoè stata trasportata nell’ospedale Garibaldi Centro in stato di choc.

La vittima aveva 39 anni, il ferito ha 60 anni. Il 60enne è stato trasportato nell’ospedale Cannizzaro, dove è arrivato in codice rosso con traumi in varie parti del corpo. A causa delle gravi fratture alla gamba sinistra è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nel reparto di Ortopedia e Traumatologia. Non sarebbe in pericolo di vita.

