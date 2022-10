Due ragazzi siciliani tra i 25 alfieri del lavoro premiati dal presidente Mattarella

Ci sono anche studenti siciliani tra i nuovi Alfieri del lavoro a cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale gli attestati d’onore. Sono in tutto 25. Ecco chi sono: Chiara Montaguti proveniente dall’Istituto Tecnico Tecnologico «Marconi» di Forlì. Facoltà scelta: Ingegneria Meccatronica, Università di Bologna - Elena D'Angelo, Istituto «Volta» di Francavilla al Mare. Facoltà scelta: Lettere Moderne, Università di Bologna - Rahela Pashaj, dell’Istituto «Ferraris» di Taranto. Facoltà scelta: International Economics and Finance, Università «Luigi Bocconi», Milano. - Giuseppe Scialpi, Istituto «Caramia-Gigante» di Locorotondo. Facoltà: Marketing e comunicazione d’azienda, Università di Bari - Luigi Foreste, Istituto «Caracciolo da Procida» di Procida. Facoltà scelta: Chimica, La Normale di Pisa - Alberto De Siena, Liceo «Galilei» di Piedimonte Matese. Facoltà scelta: Medicina all’Università di Milano-Bicocca - Luigi Ingala, Istituto «Falcone» di Barrafranca. Facoltà: Ingegneria Edile-Architettura, Politecnico di Milano. -Rebecca Maria Sole Tacconti, Istituto «Gandhi» di Merano. Facoltà: Ingegneria Biomedica, Università di Padova. - Adelaide Librizzi, studentessa del Liceo «Lucio Piccolo» di Capo D’Orlando. Facoltà: Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Università di Messina. -Greta Talamona, Istituto «Valceresio» di Bisuschio. Facoltà: Giurisprudenza, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. - Zakaria Ghouiza, Liceo «Plinio Il Giovane» di Città di Castello. Ingegneria dell’Automazione, Politecnico di Milano. - Alice Rizzodel Liceo Classico «Telesio» di Cosenza. Medicina e Ingegneria Biomedica, Politecnico di Milano. - Leonardo Deambrogio, Istituto «Leardi» di Casale Monferrato. Scienze Politiche, Università «La Sapienza», Roma - Samuele Riva, Istituto Tecnico Industriale «Marconi» di Dalmine. Informatica, Università di Milano; Nicole Messina dell’Istituto «Savoia - Benincasa» di Ancona. Medicine and Surgery, Humanitas University, Milano - Camilla Maria Pedrazzo del Liceo «Avogadro» di Biella. Fisica, Università di Milano - Leonardo Novarini dell’Istituto Paritario «Aleardi» di Verona Economia aziendale e management, Università «Bocconi», Milano. - Ionut Cicio, Istituto «Marconi» di Civitavecchia. Informatica, Università «La Sapienza», Roma - Stefano Francesco Mininni dell’Istituto «Fermi» di Sulmona. Ingegneria Aerospaziale, Università «La Sapienza», Roma - Giacomo Calogero del Liceo Scientifico «Banzi Bazoli» di Lecce Fisica, La Normale di Pisa. - Vittoria Altomonte, Istituto «Euclide» di Bova Marina. Astronomia, Università di Padova. -Giulia Benedettini del Liceo Scientifico «Enriques» di Livorno Medicina, Università di Pisa. - Eleonora Liani, Istituto Cardarelli» di Tarquinia. Bioinformatics, Università «La Sapienza», Roma - Alessia Grattarola Di Stefano, Istituto «Patetta» di Cairo Montenotte. Studia per il concorso Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri dell’Accademia Militare di Modena. Anna Beatrice Grandi del Liceo «Muratori - San Carlo» di Modena. Lettere Classiche, Università di Bologna.



