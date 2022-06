Duplice omicidio nell'Acese: i cadaveri di due 30enni trovati in una masseria

I cadaveri di due giovani uomini di 31 e 32 anni, residenti nel quartiere catanese di Librino, sono stati trovati questa sera nelle campagne di Piano Aci, frazione di Acireale. I due, scomparsi da ieri, sarebbero stati uccisi per motivi ancora in corso di indagine, forse perché sorpresi nel compimento di un furto. I corpi senza vita, attinti da colpi di pistola, sono stati ritrovati all'interno di una masseria in via Roccamena. Sul posto i carabinieri della compagnia di Acireale e del Comando provinciale di Catania.

Sarebbero stati dei parenti a trovarli dopo averli cercati dal momento che i due, ieri sera, non erano rientrati a casa.

