Duplice omicidio nell'Agrigentino, marito e moglie uccisi a coltellate: il figlio in caserma

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti in casa in contrada Stazzone, a Racalmuto, in provincia di Agrigento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Il duplice omicidio è avvenuto in una zona popolare, con i coniugi uccisi a coltellate. I carabinieri stanno interrogando il figlio di 34 anni. Le vittime sono Giuseppe Sedita di 66 anni e la moglie Rosa Sardo, di 62. L'arma del delitto non è stata trovata. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Agrigento.

