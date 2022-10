È catanese il carabiniere arrestato a Napoli per usura: tra le vittime anche l'ex calciatore Bruscolotti

Si chiama Giuseppe Bucolo ed ha 56 anni il carabiniere, un luogotenente originario di Catania, arrestato stamattina dai suoi colleghi nell’ambito di un’indagine su un giro di usura gestito dalla camorra. Per il militare, accusato di corruzione, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Il carabiniere come detto è stato arrestato dai colleghi del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia, a carico di 11 persone accusate a vario titolo di usura, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di armi comuni da sparo, tutti aggravati dalla finalità di favorire il sodalizio camorristico "Baratto - Volpe", attivo nel quartiere partenopeo di Fuorigrotta e rientrante nella sfera di influenza e controllo dell'«Alleanza di Secondigliano» o «il Sistema.

Tra gli indagati, appunto il carabinieri catanese accusato di aver commesso il "delitto di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio".

Nel corso delle indagini, inoltre, sono emersi nove casi di usura, commessi in danno di esercenti attività imprenditoriali, a fronte dei quali gli indagati avrebbero applicato tassi di interesse variabili tra il 25% ed il 40%. C'è anche l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti tra gli esercenti attività imprenditoriali vittime degli episodi di usura. Bruscolotti, che ha giocato nel Napoli dal 1972 al 1988 indossando per diverse stagioni la fascia di capitano, dopo il ritiro dal calcio giocato ha gestito per anni un ristorante a Discesa Coroglio nel quartiere Posillipo chiamato "10 Maggio 87", data del primo scudetto vinto dalla squadra azzurra nella quale militavano, tra gli altri, lo stesso Bruscolotti e Diego Armando Maradona.

I domiciliari sono stati disposti anche per Mario Baratto 63 anni, Gennaro Scala, 55 anni e per Vittoria Trapanese, 48 anni. L’arresto in carcere è stato notificato invece a Umberto Graziano 35 anni, Michele Scarca 32 anni, e ad Alessandro, Angelo e Gennaro Volpe, 39, 55 e 41 anni, legati da vincoli di parentela con Antonio Volpe, il 77enne assassinato a colpi d’arma da fuoco, tra la gente, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, nel marzo del 2021. Per Gaetano Staiano, 68 anni, e per Patrizio Straiano, 31 anni, è stato invece disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

