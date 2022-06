È l'ex calciatore Omolade l'uomo trovato morto in un'auto a Palermo

Il giovane nigeriano trovato morto dentro una Peugeot grigia a Ballarò, quartiere storico di Palermo, è un ex calciatore di 39 anni, Akeem Oluwashegun Omolade, con un passato anche in Serie A con la maglia del Torino dove ha totalizzato cinque presenze, e in Serie B col Treviso con il quale è sceso in campo per tre volte. L’uomo è stato ritrovato privo di vita all’interno di una vettura e a quanto si apprende negli scorsi giorni si era già sentito male più volte. Proprio stamattina avrebbe dovuto recarsi al Policlinico per un controllo medico, ma avrebbe avuto un nuovo collasso in macchina che gli è stato fatale.

Pubblicità

Sul cadavere dell’ex calciatore, attaccante con una lunga carriera in Serie C e nei dilettanti, sarà effettuata l'autopsia nelle prossime ore. Nella stagione appena terminata, Omolade aveva giocato nell’Altofonte, club del palermitano. Chiusa la carriera il calciatore è rimasto a Palermo e per qualche anno ha lavorato anche in eventi musicali. «Era molto ben voluto - raccontano gli amici - Era una persona sempre disponibile. Ha fatto tanto bene in questi anni Omalade Akeem. In questi giorni era affaticato e aveva dolori alla gamba. Questa mattina un amico lo stava portando in ospedale quando si è sentito male. L’amico ha chiamato i soccorsi per l'ex calciatore non c'è stato nulla da fare».

Nel 2001 Omolade fu al centro di un grave episodio di razzismo da parte dei suoi stessi tifosi del Treviso, che abbandonarono lo stadio a Terni per protesta nei confronti della sua presenza in campo. Nel match successivo contro il Genoa, in segno di solidarietà nei confronti del compagno, tutti i giocatori del Treviso, allenatore e staff inclusi, entrarono in campo con il volto dipinto di nero.

Nella stessa partita Omolade riuscì a segnare un gol e per questa vicenda l’Uefa assegnò al giocatore e al club veneto il Premio Fair Play. Nel 2012 il centravanti nigeriano era stato invece arrestato dopo una rissa scoppiata a Palermo durante un matrimonio e sottoposto dal Gip all’obbligo di firma, assolto tre mesi dopo perché il fatto non sussiste.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA