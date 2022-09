E' morto Amedeo Matacena, l'ex deputato latitante a Dubai dopo una condanna a dieci anni

L’ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, di 59 anni, è morto a Dubai. La causa del decesso, secondo quanto si é appreso, sarebbe da attribuire ad un infarto. La notizia, diffusasi nel pomeriggio a Reggio Calabria, la città in cui Matacena aveva vissuto prima di trasferirsi a Dubai, è stata confermata dai legali dell’ex parlamentare, Marco Tullio Martino, Enzo Caccavari e Renato Vigna.

Matacena, che deceduto poco dopo essere stato portato in ospedale, viveva negli Emirati Arabi da circa 10 anni dopo essere stato condannato in via definitiva per concorso esterno

in associazione mafiosa.

Matacena, in passato, era stato legato all’annunciatrice televisiva Alessandra Canale. Dopo il divorzio dall’ex moglie, Chiara Rizzo, si era da poco risposato con Maria Pia Tropepi, ex modella e medico. Il padre di Matacena, Amedeo senior, morto nel 2003, aveva creato la società «Caronte» per la gestione dei servizi di traghettamento nello Stretto di Messina ed era stato presidente della Reggina calcio.

