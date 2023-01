Elky è stato operato e sta bene, un successo le cure al bimbo del Burundi ricoverato a Taormina

È stato operato e sta bene Elky, il bambino cardiopatico di un anno che è arrivato in Sicilia dal Burundi nei giorni scorsi per subire un delicato intervento al cuore. Il piccolo è stato operato dai medici dell’ospedale Bambino Gesù presso il Centro cardiologico pediatrico mediterraneo di Taormina e presto, dopo il normale decorso post-operatorio, potrà tornare in Africa.

Pubblicità

«Una notizia che ci riempie di gioia - commenta l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo -. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione con la onlus AiutiAmo il Burundi che è stata preziosa per regalare un futuro a questo bambino. È nostra intenzione continuare a mettere a sistema le competenze dei nostri professionisti con le associazioni umanitarie e di volontariato per fornire le migliori cure possibili ai bimbi della parte più sfortunata del nostro pianeta».

Il bimbo era stato portato in Sicilia per le cure necessarie da Salvatore Cuffaro, l'ex presidente della Regione impegnato da anni in progetti di solidarietà nel paese africano.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA