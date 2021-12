Ennesima intimidazione per imprenditore trapanese Nicola Li Causi

Intimidazione all’imprenditore di Castelvetrano Nicola Li Causi, 46 anni, fondatore del centro polidiagnostico "Multimedical". Davanti alla struttura, ignoti hanno tracciato una croce con vernice nera e hanno deposto una croce in legno con la frase "per Nicola" e il disegno di un teschio. Non è la prima volta che l’imprenditore subisce intimidazioni. Dal dicembre 2017 sono 11 gli episodi registrati e denunciati. Le indagini sono condotte dal locale Commissariato di Polizia. Nicola Li Causi è figlio dell’ex deputato nazionale Vito Li Causi, scomparso qualche anno fa.



