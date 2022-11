Ennesima rapina nei negozi di detersivi Ferdico: fuggito il rapinatore

Ancora un colpo all’esercizio commerciale Ferdico in via Francesco Paolo Perez, nel quartiere Oreto a Palermo. Un uomo con il volto coperto e armato di coltello ha fatto irruzione nel negozio di detersivi e prodotti per la casa, si è diretto verso il registratore di cassa e ha minacciato un dipendente e si è fatto consegnare i soldi in cassa. A chiamare il 112 sono stati i lavoratori. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini.



