Era il "cane di tutti”, ucciso con un boccone avvelenato: denunciato 75enne, forse è un “serial killer” di animali

Avrebbe avvelenato nel gennaio scorso a Linguaglossa (Catania) con un’esca contenente un potente topicida il cane meticcio della proprietaria di un supermercato del paese. L’animale morì di lì a poco. Per questa ragione i carabinieri hanno denunciato un 75enne per uccisione di animali.

Pubblicità

Nulla è emerso in merito alle motivazioni del gesto, che sembrerebbe essere riconducibile a una non meglio indicata insofferenza nei confronti degli animali. Sono in corso indagini per accertare collegamenti del 75enne con i circa dieci casi di cani morti per avvelenamento l’estate scorsa nella stessa zona.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA