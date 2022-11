Escursionista 70enne si sente male a Pizzo Nicolosi: salvato

Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione per un escursionista colto da malore a Pizzo Nicolosi, nella Riserva naturale orientata di Ficuzza. L'uomo, A.C., 73 anni, palermitano, faceva parte di un gruppo che doveva raggiungere la cima della montagna superando un dislivello di circa 500 metri quando, improvvisamente, si è sentito mancare le forze ed è stato colto da capogiri tanto da non potere più proseguire.

Vista la distanza dalle auto e la zona particolarmente impervia, il conduttore dell’escursione ha deciso di allertare direttamente il Soccorso Alpino attraverso il numero di emergenza attivo h24, inviando la posizione esatta in cui si trovavano. In pochi minuti da Palermo sono partite due squadre di tecnici che hanno raggiunto la zona e, dopo avere stabilizzato il paziente, lo hanno adagiato su una barella per scenderlo a spalla per circa 700 metri con la tecnica della «barella portantina» fino alla strada asfaltata. Qui ad attenderlo c'era un’ambulanza del 118 precedentemente avvisata dell’intervento in corso.



