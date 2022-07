Estorsioni, non luogo a procedere per sindacalista arrestato

Il gup del tribunale di Siracusa ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Marco Faranda, 50 anni, sindacalista, che era stato arrestato dalla polizia il 10 novembre 2018 con l’accusa di estorsione. «Dopo tre anni e otto mesi di sofferenza è giunta all’epilogo la vicenda giudiziaria che mi ha riguardato. Ho sempre operato per il bene dei lavoratori che a me si sono affidati e che tuttora si affidano. Ciò che ho fatto è stato solo difendere, nella qualità di segretario responsabile sindacale, i diritti negati ad alcuni lavoratori».

Pubblicità

Per Faranda, assistito dagli avvocati Sebastiano Ricupero e Francesco Chiappa, è arrivata prima la derubricazione del reato da estorsione ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni e poi il non doversi procedere. Con Faranda era stato arrestato con la stessa accusa Roberto Getulio, a quel tempo segretario della Fim Cisl, difeso dall’avvocato Glauco Reale. Anche per Getulio il gup ha disposto non doversi procedere. «Oggi, grazie alla mia famiglia, ai miei avvocati, e a tutti coloro che mi hanno sostenuto, sono tornato nello scenario sindacale più forte e più motivato di prima, con la consapevolezza che la verità e la giustizia trionfano sempre» ha detto Faranda, che dopo l’arresto ha trascorso tre giorni in carcere, e tre mesi agli arresti domiciliari. «Siracusa è una città che abbandona spesso i suoi figli - continua Faranda -. È accaduto a me. Grazie agli uomini di Stato che egregiamente operano, per e nel diritto, l’infamante accusa a me rivolta si è sciolta come neve al sole. Ho subito una misura cautelare che ha leso la mia dignità, procurando tanta sofferenza a me ed alla mia famiglia. La Procura di Siracusa, a seguito di un eccezionale lavoro investigativo, è riuscita a svuotare l'impianto accusatorio. Grazie a quei pochi ma veri amici e a tutti coloro che hanno capito, sin da subito, che per un vero sindacalista, soprattutto nei momenti di maggiore confronto con il datore di lavoro, ciò che di più conta sono i diritti dei lavoratori, le loro famiglie, la loro dignità di uomini e di donne». Faranda è stato eletto alcune settimane fa segretario provinciale della Fismic Confsal (sindacato autonomo metalmeccanici e industrie collegate).



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA