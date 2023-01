Estorsioni, truffe e violenze sessuali: arrestato finto oculista nel Nisseno

In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Caltanissetta i carabinieri hanno arrestato Carmelo Padovano, 44 anni, condannato con sentenza del Tribunale di Caltanissetta, confermata dalla Corte d’Appello e divenuta irrevocabile, a 12 anni di carcere e una multa di 9mila euro, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le indagini, coordinate dalla Procura di Caltanissetta, sono scattate dopo il suo arresto in flagranza, il 22 novembre del 2018, per aver estorto del denaro a una donna di Mussomeli con la minaccia di pubblicare le foto e i video che lo ritraevano in atteggiamenti intimi con il padre della vittima.

L’attività d’indagine ha permesso di far luce su "una serie di gravi reati come estorsioni, truffe e violenze sessuali" commesse a Raffadali, Caltabellotta, Petina, Ribera e Galati Mamertino. L’uomo, frequentando parrocchie e gruppi di preghiera, spiegano gli investigatori, "è riuscito ad allacciare rapporti con alcuni membri delle comunità religiose locali, che venivano minacciati della pubblicazione di foto e video che li ritraevano in atteggiamenti sessualmente espliciti o truffati dall’uomo. Il 44enne, con la complicità dei genitori, anche loro condannati in via definitiva, sfruttava la sua fama di occultista e guaritore, generando nelle sue vittime la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli che avrebbe potuto risolvere solo lui con preghiere e rituali, facendosi consegnare in cambio dei suoi "servizi" somme di denaro.

