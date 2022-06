Etna: tre bocche effusive aperte a quota 1.900 metri, lieve emissione di cenere

Il tecnico del Milan campione d'Italia 2022 in giro per i centri balneari e i luoghi più belli del Ragusano, da Scicli a Pozzallo a Marina di Modica, sempre disponibile a farsi fotografare con i tanti sostenitori del "Diavolo" che lo hanno riconosciuto. L'emozione di Raffaele Giallongo dell'Edicola San Paolo di Scicli: <S'è fatto fotografare con il gagliardetto del Milan per una foto che conserverò gelosamente>