Etna, fontana di lava dal cratere di Sud Est e nube di oltre 5 km

Nuovo parossismo dell'Etna che stamattina in poche ore, come informa l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, è passato dall'attività stromboliana a fontana di lava al Cratere di Sud-Est. La nube eruttiva raggiunge un'altezza di circa 5500 m sul livello del mare. In base al modello previsionale la nube eruttiva si disperde in direzione NE.

Prosegue il trend di incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico entro l'intervallo dei valori alti. Anche l'attività infrasonica si è intensificata sia nel tasso di accadimento che nell'energia degli eventi infrasonici. Le sorgenti del tremore vulcanico e degli eventi infrasonici sono localizzate al Cratere di Sud-Est.

Al momento non sono segnalati problemi nel traffico aereo da e per Catania Fontanarossa.

