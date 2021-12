Un uomo di 53 anni che era ai domiciliari a Siracusa è stato arrestato dai carabinieri due volte nella stessa giornata per evasione perché sorpreso fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. In un’occasione era tranquillamente al bar e in un’altra stava passeggiando per strada. L'arrestato è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA