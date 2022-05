Evade dai domiciliari e, fermato ad un controllo, si spaccia per il fratello: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 39enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, per evasione e false dichiarazioni sull’identità. I militari della Stazione di Messina Bordonaro, impegnati nel controllo del territorio, hanno fermato il 38enne mentre si aggirava per le vie del rione Fondo Fucile di Messina, sottoponendolo ad un controllo di polizia. Poiché sprovvisto di documenti, l’uomo, evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto, allo scopo di sottrarsi all’identificazione e mascherare quindi l’evasione, forniva false generalità spacciandosi per il fratello. I successivi accertamenti hanno permesso ai militari dell’Arma di risalire alla reale identità dell’uomo e di arrestarlo per evasione e false dichiarazioni sull’identità.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.

