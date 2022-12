Fa il bagno nelle Gurne dell'Alcantara e muore annegato: tragedia a Francavilla

Sono state fatali le Gurne dell'Alcantara (sotto il Castello) per un giovane egiziano non accompagnato di 16 anni e 4 mesi, ospite di una struttura alberghiera, adibita a centro d’accoglienza d’emergenza. Nel pomeriggio di ieri il ragazzo (alla ricerca di un futuro migliore per lui e per la sua famiglia, rimasta nel Paese di origine), insieme a dei compagni d'avventura, ha deciso di esplorare uno dei luoghi più "gettonati" dell'area valligiana, le gurne, laddove pare che, dopo essersi immerso nelle acque gelide, è spirato. A nulla sono valsi gli interventi del 118, dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Letojanni e Mojo Alcantara e dei militari dell'arma della compagnia di Taormina, guidati dal Comandante Giovanni Riacà. Le manovre di rianimazione non hanno sortito l'effetto desiderato, il cuore purtroppo ha smesso di battere. Sul volto dei soccorritori, alcuni dei quali genitori, la forte commozione per non essere riusciti a salvargli la vita.

«Niente può attenuare lo strazio di avere tra le braccia la vittima di un tragico incidente e non riuscire a sottrarlo alla morte» commenta uno di loro. Una missione che sin da subito, purtroppo, si è mostrata impossibile, date le condizioni. La salma verrà portata all'obitorio del policlinico di Messina, in attesa del rimpatrio. Toccherà al Comune e alla Prefettura organizzare il rientro del giovane migrante. Si rimane in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria. Intanto, ciò che emerge è l'esigenza di una fruizione in sicurezza dei siti della valle Alcantara non solo per offrire una situazione diversa ai "diversi" ma per chiunque decida di visitarli.

