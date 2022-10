Ferisce la madre a coltellate sotto l'effetto della droga: denunciata

Sotto l’effetto di sostanze stupefacenti aggredisce la madre a pugni e calci e alla fine le sferra anche una coltellata che la donna ha cercato di parare ferendosi alla mano. La vittima dell’aggressione familiare è una 53enne di Canicattì finita al pronto soccorso dell’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove è stata diagnosticata una ferita lacero contusa alla mano destra, con escoriazioni sparse, un trauma al ginocchio destro e la rottura di un dente con una prognosi di 15 giorni.

Anche la figlia 32enne è finita in ospedale, dove le sono state riscontrate escoriazioni sulla schiena e ad un braccio guaribili in tre giorni. E’ stata fermata dai Carabinieri e denunciata. Deve rispondere di lesioni personali e minacce aggravata. Il coltello da cucina, con lama da 24 centimetri usato per minacciare e colpire la madre è stato posto sotto sequestro.



