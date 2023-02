Fermata all'aeroporto di Catania con un coltello nepalese da 30 centimetri non riesce a giustificare il possesso dell'arma

Un grosso coltello nepalese - denominato "kukri" - con una lama affilata lunga circa 30 centimetri completo di custodia e corredato di altri due coltelli con delle lame lunghe circa 8 centimetri è stato sequestrato nell’aeroporto di Catania ad una donna che era in partenza per il Nord Italia e che è stata denunciata per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I tre coltelli erano nel bagaglio che la donna stava imbarcando. Agli agenti della Polizia di Stato non è riuscita a giustificare il possesso e il trasporto delle armi, riferendo di essere partita in macchina dalla propria residenza, in una località del Nord Italia e che, dopo aver trascorso una vacanza a Catania, stava ripartendo per raggiungere la propria residenza.

