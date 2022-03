Ferrovie, Fiorani: ""In cinque sei anni la Palermo-Messina-Catania a 200 km orari"

«Con i fondi del Pnrr dovremmo essere in condizione di realizzare la linea Palermo Messina, Catania in cinque sei anni con treni che viaggeranno a una velocità di 200 chilometri orari». Lo ha detto Vera Fiorani, amministratrice Delegata e Dg Rfi durante l’inaugurazione della nave Iginia al porto di Messina."Inoltre - ha proseguito Fiorani - stiamo lanciando una gara per un’altra nave green nello Stretto che sarà interamente ibrida e che abbiamo commissionato a una società spagnola. C'è qualche problema su questa aggiudicazione e stiamo valutando se confermarla o meno. E poi abbiamo lanciato la gara che è in corso per tre navi veloci green della controllata di rete Blue jet. Stiamo realizzando infine nelle stazioni dello Stretto - Messina Centrale, Messina Marittima, Villa San Giovanni e Reggio Lido - un piano di investimenti estremamente importante che le riqualificherà . La fondazione di ferrovie creerà anche hub museo in quella bellissima struttura dove ci sono mosaici artistici alla stazione Marittima di Messina» .



