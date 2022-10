Fiera Didacta promuove l'innovazione tecnologica per la scuola

Workshop immersivi, seminari e convegni per l’edizione 2022 di “Didacta Italia” che quest’anno per la prima volta si terrà in Sicilia con 75 aziende leader nel settore che esporranno e che organizzeranno corsi di formazione e eventi dedicati al mondo della scuola.

Pubblicità

Alla scuola manca l’innovazione ed è proprio in questo contesto che si inserisce la fiera. «Purtroppo - spiega Anna Paola Concia coordinatrice del Comitato organizzatore della fiera Didacta Italia - la scuola tende a riprodurre sempre lo stesso modello. Un modello vecchio 50 anni che noi abbiamo conosciuto, mentre invece gli alunni e gli studenti sono cambiati profondamente. A questo serve esattamente Didacta: a fornire esempi, idee e strumenti agli insegnanti proprio per l’innovazione del modello scolastico».

Un format che si sviluppa su due livelli: un’area espositiva e un’attività dedicata agli eventi che spaziano dall’area tecnologica a quella scientifica e umanistica, fino all’apprendimento. Da cinque anni l’appuntamento nazionale si svolge a Firenze e quest’anno Didacta punta all’avventura siciliana. «Dalla Sicilia - spiega Concia - mi aspetto una cosa semplice: che il corpo docente e i dirigenti scolastici siciliani apprezzino la possibilità di partecipare a un evento di rilevanza internazionale che può offrire loro innumerevoli occasioni di conoscenze, di confronto e di alta formazione. Ragionando con i colleghi tedeschi, perchè la fiera è allestita da più di 50 anni in Germania, abbiamo riflettuto su quanto sia lontana la Sicilia per gli insegnanti e quindi abbiamo detto portiamo Didacta nel luogo più lontano. Se Didacta è diventato un evento così importante anche in Italia, in cinque anni, non può essere che un'occasione d’oro per la Sicilia.

In fiera dirigenti scolastici e insegnanti troveranno due cose fondamentali, perchè Didacta «è fatta da due anime». «Troveranno una parte in cui potranno seguire i corsi di formazione e di aggiornamento, di altissimo livello - dice Anna Paola - su un argomento ben preciso che è l’innovazione della didattica, degli strumenti didattici. Una formazione che riguarda tutti gli ordini scolastici da zero a 18 anni, asili nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Saranno allestite aule per la formazione. E poi gli addetti del settore potranno conoscere tutte le aziende della filiera della scuola che producono dai manufatti ai contenuti. Aziende italiane e non che producono dagli strumenti tecnologici, agli arredi, passando per i prodotti di cancelleria. Ci sarà poi spazio per l’editoria, i libri, le riviste di settore. Tutte le aziende a cui abbiamo proposto la partecipazione hanno risposto positivamente».

Alla vigilia dell’edizione 2022, il Comitato organizzatore è già al lavoro per il 2023. «Il progetto su cui stiamo lavorando è quello di fare diventare l’edizione siciliana di Didacta l’hub dei paesi del Mediterraneo. Cioè un’attrazione di contenuti per i paesi del Mediterraneo vicini non solo dal punto di vista geografico, ma anche geopolitico che sia anche uno scambio tra esperienze sulla didattica innovativa. Le aziende italiane che già sono assolutamente all’avanguardia potrebbero posizionarsi in un mercato importante con i paesi del Mediterraneo. Didacta che è realizzata in collaborazione con la Regione Siciliana spero possa avere quest’opportunità».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA