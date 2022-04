Finisce a terra con lo scooter dopo impatto con un furgone: morto 29enne a Riposto

Tragica domenica delle Palme a Riposto. In collisione intorno alle 06,30, all’incrocio tra via Roma e corso Italia, un furgone, un Fiat Doblo ed uno scooter, Sh 300, condotto da un 29enne di origine tunisina che ha avuto la peggio. Nel violento impatto il giovane è stato disarcionato dallo scooter ed ha impattato - era privo di casco - violentemente a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il giovane, il 29enne Alaeddine Oueslati, giarrese di nascita e trapiantato, il violento impatto sul marciapiede si è rivelato fatale. È infatti morto sul colpo. I carabinieri del Normale di Giarre hanno eseguito i rilievi e ricostruito la dinamica. La salma è stata restituita ai familiari.

