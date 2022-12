Finisce col Suv in una scarpata, un morto a Sant'Alessio

Francesco Savoca, 38 anni, di Forza d'Agrò, operaio impiantista dipendente di una ditta di Santa Teresa di Riva, è morto in un incidente stradale a Sant'Alessio Siculo nel Messinese. L’uomo percorreva la strada provinciale per Limina sul suo fuoristrada quando, all’altezza di contrada Brisi, è finito fuori carreggiata precipitando col mezzo in una scarpata. Quando i soccorsi sono riusciti a raggiungerlo e a tirarlo fuori dal mezzo, per lui non c'era più niente da fare.

Il Mitsubishi è finito nel vallone sottostante ed è rimasto capovolto su un torrente. Sul posto sono giunti i carabinieri delle Stazioni di Sant’Alessio e Limina, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni e un’ambulanza del 118. FRancesco era sposato con un figlio in tenera età.

