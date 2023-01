Follia nel Napolitano: al supermercato vestito come Matteo Messina Denaro nel giorno della cattura

Una follia che secondo il consigliere regionale dei Verdi in Campania Francesco Borrelli si sta diffondendo in certi ambienti nel Napoletano: uscire con un outfit che richiama quello di Matteo Mesina Denaro al momento dell'arresto. La foto che il consigliere campano ha diffuso su Twitter raffigura un uomo con il montone, le scarpe griffate, il cappello griffato e i colori identici. Un fenomeno preoccupare - oltre che ripugnante - che sembra si stia diffondendo in alcune realtà del Napoletano.

"In giro con l’outfit del boss sanguinario Matteo Messina Denaro, la nuova moda che spopola dopo la cattura del latitante. Borrelli: “Fenomeno aberrante, cioè che dovrebbe essere motivo di vergogna diventa simbolo di tendenza”. Tante segnalazioni dal Napoletano" ha scritto Borrelli

In giro con l'outfit del boss sanguinario Matteo Messina Denaro, la nuova moda che spopola dopo la cattura del latitante. Borrelli: “Fenomeno aberrante, cioè che dovrebbe essere motivo di vergogna diventa simbolo di tendenza”. Tante segnalazioni dal Napoletano pic.twitter.com/tumNW3ri1m — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) January 21, 2023

